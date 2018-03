Viel Lärm um nichts: Shakespeare-Stück im Gymnasium Marktbreit

Bei William Shakespeares Komödie zeigten die Mitwirkenden der Schauspielgruppe 2 des Gymnasiums Marktbreit, mit wie viel Witz, Kunst und Charme man auf bereichernde Weise „Viel Lärm um nichts“ machen kann.

Der Mitteilung der Schule über „Viel Lärm um nichts“ ist zu entnehmen: Weit öffnet sich der Bühnenraum und zeigt eine großzügig angelegte italienische Kulisse, realisiert von Ulrike Dietrich-Knobling. Ein Krieg wurde gewonnen, Fürst Don Pedro mit seinem Gefolge ist nach erfolgreicher Schlacht beim Gouverneur von Messina zu Gast und lässt sich feiern. Jakob Wagner verkörpert den Patriarchen Don Pedro, der mit Witz und Umsicht für das Glück seiner Untertanen sorgt, aber genauso wie alle anderen nicht gewappnet ist gegen Täuschung und Lüge.

Der junge Graf Claudio, ein Gefolgsmann des Fürsten, verliebt sich in Hero, die Tochter des Gastgebers. Der Fürst übernimmt die Rolle des Brautwerbers, die Hochzeit wird vorbereitet. Währenddessen beschäftigt man sich damit, zwei andere Menschen zusammenzubringen, die bislang nur als Streitende ein Paar waren: den Edelmann Benedikt und Beatrice, die Nichte des Gastgebers.

Hier entfaltet das Stück nun seine ganze Komik; die Schauspieler erfassen den Sprachwitz und holen diesen ins 21. Jahrhundert. Bianca Steinmann spielte den Junggesellen und Frauenhasser Benedikt, der Beatrice neckt und provoziert. Beatrice (Paula Leimeister) steht ihm rhetorisch in nichts nach: Originell und messerscharf entlarvt sie Unehrlichkeit und falschen Stolz.

Man lacht mit den beiden, weil sie so schlagfertig sind in ihrem Kampf der Geschlechter. Und dann muss man über sie lachen, weil ihre gegenseitige Feindseligkeit durch eine Intrige zusammenfällt wie ein Kartenhaus.

Inzwischen droht der Verbindung zwischen Hero und Claudio Unheil. Don John, der böse Halbbruder des Fürsten, möchte die Heirat vereiteln. Er behauptet, dass Hero ihren Claudio mit einem Liebhaber betrügt. Die Doppelrolle des Don Juan und des Leonato spielt Henriette Braun.

Die Intrige verfängt leicht im scheinbar so menschlich-kultivierten Messina. Claudio (Adelina Leikam) glaubt ihr, Don Pedro glaubt ihr auch und die Ehre von Hero (Anne-Sophie Blanke) ist quasi über Nacht keinen Pfifferling mehr wert.

Der künstlerische Gesamtleiter Florian Geißler hat mit den Darstellern die Inszenierung dieses Stücks um das Thema Schein und Sein auf die Bühne gebracht. In Messina wird gelauscht, getratscht, getäuscht und gelogen, mal aus gutem Willen und mal aus böser Absicht. Was auf einem Maskenball seinen Anfang nimmt, geht weit über den Ballabend hinaus: Alle Charaktere tragen die ganze Zeit Masken, hinter denen sie sich verstecken. Bei all der Täuschung fragt man sich, was überhaupt noch real ist und Rettung bringt. Shakespeare findet hier eine klare Antwort: die Liebe.

Diese beiden Hauptmotive, die Täuschung und die Liebe, werden durch Musikstücke und Tänze verstärkt. Zum Beispiel tanzen die sechs Tänzerinnen aus der Oberstufe unter der Leitung von Iris Ruppert einen Maskentanz und zeigen, dass die Masken, die sie tragen, ihre Träger zugleich verhüllen und entlarven.

Martin Burkard setzt mit seinem Ensemble, bestehend aus Gesang, Klavier und Gitarre, Songs der Beatles ein, um die Nuancen der Liebe zu unterstützen. Jeder Song passt haargenau und reißt das Publikum mit.