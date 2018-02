Viel Geld für Kindergärten und Schulen

Gut 21,2 Millionen Euro hat Stadtkämmerin Monika Erdel im Entwurf des Haushalts 2018 der Stadt Kitzingen für Investitionen vorgesehen. Die sind im Vermögenshaushalt zu finden. Dazu kommen die gut 53 Millionen Euro, die als „laufende Kosten“ im Verwaltungshaushalt erscheinen. Erdel, die 2015 die Nachfolge von Klaus Rodamer angetreten hat, legt inzwischen ihren vierten Haushalt vor.

Öffentliche Beratungen

Die Beratungen sind in Kitzingen öffentlich und laufen wie immer. Diesmal ab Montag, 26. Februar, 17 Uhr, im neuen Sitzungssaal des Rathauses. Am Anfang hat die Stadtkämmerin mit ihrem Vorbericht zum Haushalt das Wort. Erdel wird detailliert auf das Zahlenwerk mit den Einnahmen und Ausgaben eingehen. Sie wird durchaus erfreuliche Zahlen präsentieren können. Die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln, Rücklagen sind vorhanden und die Schulden halten sich in Grenzen. Auf der anderen Seite stehen jede Menge Projekte, die auf die Umsetzung und die Finanzierung warten.

Investitionen am Anfang

Der Stadtrat berät dann zunächst über das, was im Jahr 2018 investiert werden soll, also die rund 21 Millionen Euro. Die verteilen sich auf insgesamt 247 Haushaltsstellen, die nach und nach durchgegangen werden. Danach geht es um das Investitionsprogramm bis 2021, das sich immerhin auf gut 63 Millionen Euro summiert.

Klarer Schwerpunkt

Wie die Stadtkämmerin sagte, ist der Vermögenshaushalt auch 2018 vor allem durch die relativ hohen Ausgaben für Kindergärten und Schulen geprägt. Neubau und Erweiterung der Siedlungsschule, Turnhalle im Deusterpark, Kindergärten in den Marshall Heights oder auch in der Siedlung sind hier nur einige Stichpunkte. Zum Thema werden dürften auch die Bauvorhaben, die 2017 vorgesehen waren, aber nicht oder noch nicht ganz abgeschlossen wurden und ins neue Jahr übernommen werden müssen. Auch dabei geht es um Millionenbeträge.

Laufende Kosten

Schafft der Stadtrat am Montag das Investitionsprogramm – und in der Regel ist das der Fall – geht es am Dienstag um den Verwaltungshaushalt und die Budgets. Im Bereich der laufenden Kosten ist vieles von vornherein vorgegeben und lässt wenig Platz für Diskussionen. Interessant vielleicht die Personalkosten, die am schwersten zu Buche schlagen. 14,5 Millionen Euro sind derzeit für 2018 vorgesehen. Wobei die Personalabteilung spekuliert hat und schon mal vier Prozent Lohn- und Gehaltserhöhung eingeplant hat, auch wenn die Tarifverhandlungen noch lange nicht abgeschlossen sind.

Möglicher Ausweichtermin

Den Abschluss der Beratungen bilden die Personalangelegenheiten, die hinter verschlossenen Türen verhandelt werden. Schafft der Stadtrat das Programm wider Erwarten nicht, steht der Donnerstag, 1. März, als Ausweichtermin zur Verfügung.