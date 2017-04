Verzicht auf das Pausenbrot

Die Buben und Mädchen vom Haus für Kinder St. Sebastian in Dettelbach haben ein Herz für andere Kinder. Bei der Osterlichtfeier überreichten die Vorschulkinder Hildegard Töpfer vom Verein Empathie eine Spendenbox mit 221 Euro.

Grund für die Spende waren Überlegungen der Kinder, dass viele Menschen wegen Dürren, Überschwemmungen oder aus Geldmangel hungern müssen. Die Kinder stellten fest, dass es ihnen dagegen gut geht und es viele Kaufhäuser gibt, in denen Essen gekauft werden kann.

Diese Tatsache brachte die Vorschulkinder auf die Idee, armen Kindern und Flüchtigen zu helfen, heißt es in einer Pressemitteilung. Aus der Idee entwickelte sich das Fastenprojekt Brottag. Die Kinder beschlossen, an einem Tag in der Fastenzeit nur Butterbrot zu essen. Das Geld für Wurst, Hörnchen, Süßigkeiten oder Joghurt, die normalerweise in der Brotzeitbox sind, sollten die Eltern für die Hilfsaktion spenden. So formulierten die Kinder eine E-Mail und verschickten sie an alle Eltern und Erzieher der Einrichtung.

Mit Erfolg. Am Brottag verzichteten bis auf die Krippenkinder alle Buben, Mädchen und Erzieher auf ihre übliche Brotzeit und das warme Mittagessen. Am Ende des Tages waren in der Spendenbox 221 Euro, die an den Verein Empathie gingen, da sich der Albertshöfer Verein um Kinder kümmert. Ehrenamtlichen Mitarbeiter versorgen Schulkinder in Kitzingen mit Pausenbroten.

Die Vorsitzender Töpfer nahm die Spende der Kinder begeistert entgegen und lobte sie für ihr großartiges Engagement, schreibt der Kindergarten.