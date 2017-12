Eine 59-jährige Heilpraktikerin hatte in der Storchgasse in Volkach (Lkr. Kitzingen) eine Ferienwohnung gemietet. Am Sonntagvormittag hat sie Möbel, Spiegel, Bilder, Bücher, Fernseher und Stühle aus dem Fenster auf die Terrasse geworfen und angezündet, wie die Polizeiinspektion Kitzingen berichtete.

Das Feuer konnte von einem vorbeilaufenden Passanten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die psychisch kranke Frau, die nur noch von Märchen und magischen Gegebenheiten sprach, musste in ein Krankenhaus für Psychiatrie eingeliefert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 12.000 Euro.