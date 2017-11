WILLANZHEIM vor 1 Stunde

Verursacher meldete sich

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Hüttenheim ein geparkter Pkw angefahren. Nachdem der Fahrzeugbesitzer den Schaden an seinem VW festgestellt hatte, meldete er dies der Polizei. Im Verlauf des Tages meldete sich laut Polizeibericht dann doch noch der Verursacher und räumte ein, dass er beim Ausparken mit seinem VW Lupo an dem geparkten Pkw hängengeblieben war. Der Schaden beträgt etwa 1500 Euro.