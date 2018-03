WIESENTHEID vor 50 Minuten

Verursacher ermittelt

Ein Passant beobachtete am Donnerstagnachmittag in der Balthasar-Neumann-Straße in Wiesentheid einen silberfarbene Porschefahrer, der beim Ausparken rückwärts gegen einen roten Mazda stieß und anschließend davonfuhr. Da der Zeuge das Kennzeichen des flüchtigen Porsche notiert hatte und der Polizei zukommen ließ, konnte ein 55-jähriger Mann als verantwortlicher Fahrer ermittelt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 600 Euro.