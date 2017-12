Versuchter Einbruch

In der Nacht auf den Mittwoch der vergangenen Woche versuchten zwei Täter in eine Firma in der Industriestraße in Wiesentheid einzubrechen, berichtet die Polizei. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die kurz nach Mitternacht im Bereich der Industriestraße beziehungsweise der Rüdenhausener Straße eine männliche Person gesehen haben, die sich rauchend in der Nähe eines silberfarbenen Mercedes aufgehalten hat. Der etwa 25-jährige Mann war dunkel gekleidet, hatte eine Kapuze über den Kopf und telefonierte mit seinem Handy. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.