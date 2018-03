KITZINGEN vor 2 Stunden

Versuchter Einbruch in Rohbau

In der Nacht zum Sonntag hatten bisher unbekannte Täter die Eingangstüre eines im Umbau befindlichen Hauses im Marshall-Heights-Ring in Kitzingen aufgebrochen und mehrere Arbeitsmaschinen und Werkzeuge zum Abtransport bereit gelegt. Vermutlich wurden die Täter gestört und machten sich ohne Beute aus dem Staub. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeibericht auf 100 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.