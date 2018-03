Verstärkung für die Kitzinger Polizei

1 / 1

Foto: Foto: –

Der Leiter der Polizeiinspektion Kitzingen, Polizeirat Christian Georgi, begrüßte zum Monatswechsel zwölf neue Mitarbeiter für seine Dienststelle. Er bat die neuen Kolleginnen und Kollegen in seinem Büro zu einem ersten Gespräch und gab nach seinem Willkommensgruß einen kurzen Überblick über den Dienstbereich mitsamt all seinen Besonderheiten. Fünf Beamte des mittleren Dienstes wurden fest nach Kitzingen versetzt. Darüber hinaus wurde eine Beamtin des gehobenen Dienstes als Mutterschaftsvertretung nach Kitzingen als stellvertretende Dienstgruppenleiterin abgeordnet.Die anderen sechs Beamten, darunter zwei Frauen, befinden sich im Rahmen ihres Berufspraktikums während ihrer Ausbildung entweder für vier Wochen oder für Monate bei der PI Kitzingen und werden dort erstmals in die praktische Arbeit der Polizei eingewiesen.Alle Beamten werden im Schicht- und Streifendienst eingesetzt und verstärken so die polizeiliche Präsenz im Weinlandkreis.