Verletztes Reh rannte davon

Am frühen Donnerstagabend ist es auf der Straße zwischen Michelfeld und Marktbreit zu einem Wildunfall gekommen. Ein 18-Jähriger fuhr dort in Richtung Marktbreit, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Das Tier wurde laut Polizeibericht vom Fahrzeug erfasst und rannte anschließend davon. Schaden am Auto: 1000 Euro.