Verletztes Reh rannte davon

Am Dienstagabend fuhr eine 50-jährige Frau auf der Bundesstraße 286 bei Prichsenstadt. Auf Höhe Neuses am Sand kreuzte ein Reh die Fahrbahn. Das Tier wurde vom Auto erfasst und rannte anschließend in den angrenzenden Wald davon. Schaden laut Polizeibericht: 3000 Euro.