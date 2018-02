GROßLANGHEIM vor 1 Stunde

Verletzt durch Auffahrunfall

Am Montagnachmittag fuhren zwei Verkehrsteilnehmer auf der Hauptstraße in Großlangheim, berichtet die Polizei. An der Einmündung zur Kirchgasse wollte die vorausfahrende Ford-Fahrerin nach links abbiegen und verringerte deshalb ihre Geschwindigkeit. Der nachfolgende BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Die Ford-Fahrerin erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen. Schaden laut Polizeibericht: 3500 Euro.