Verlegung von Stromkabeln genehmigt

Bei seiner Sitzung in der alten Schule wurde im Martinsheimer Gemeinderat unter anderem die geplante Verlegung von Stromkabeln thematisiert. Denn die N-Ergie will in Enheim das Umspanngebäude am südlichen Ortsrand abreißen und durch einen Kabelübergangsmast ersetzen. Das Kabel soll dann im Grünstreifen entlang der Staatsstraße 2271 nach Nordosten verlegt werden. Dort ist am Rande der Bebauung – nicht weit vom ursprünglichen Standort – ein neues Umspanngebäude geplant.

Leerrohre sollen mit verlegt werden

Auch in Gnötzheim will der Energieversorger ein neues Umspanngebäude am südöstlichen Ortsrand errichten. Von dort soll ein Kabel in der Grabenböschung bis zur Kreisstraße 21 verlegt werden. Entlang dieser soll das Kabel im Gehweg bis zur Ortsmitte weitergeführt werden. Beide Vorhaben wurden genehmigt. Zusätzlich soll geprüft werden, wo mit den Stromkabeln Leerrohre verlegt werden können.

Außerdem genehmigte der Rat den Bauantrag von Georg Döll in Gnötzheim. Dieser will auf seinem Grundstück eine Garage errichten. Dafür wurde eine isolierte Befreiung vom Bebauungsplan erteilt, sodass ein Pultdach mit einer Neigung von weniger als 30 Grad statt einem Sattel- oder Walmdach errichtet werden darf. Außerdem darf das Dach mit einem rotem Blech statt mit Tonziegeln oder Betonsteinen gedeckt werden.

Termine der Bürgerversammlungen stehen fest

Danach sprach sich der Gemeinderat dafür aus, auch weiterhin Flurgänge der Siebener durchzuführen. Derzeit sehe man keinen Grund, diese einzustellen. Für die diesjährigen Bürgerversammlungen sind die folgenden Termine vorgesehen: Freitag, 16. März, in Gnötzheim in der alten Schule; Montag, 19. März, in Enheim im Gasthaus „Zum Stern“; Mittwoch, 28. März, in Martinsheim in der alten Schule; Donnerstag, 29. März, in Unterickelsheim im Feuerwehrhaus. Der Beginn ist jeweils um 20 Uhr.