KITZINGEN vor 42 Minuten

Verkehrszeichen umgefahren

In der Nacht auf Donnerstag stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer im Lochweg in Kitzingen gegen ein Halteverbotszeichen und fuhr dieses um. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle und hinterließ laut Polizeibericht einen Schaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Tel. (0 93 21) 14 10.