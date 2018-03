VOLKACH vor 27 Minuten

Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Im Laufe des Donnerstagnachmittags war vermutlich der Fahrer eines Sattelzuges in Volkach von Nordheim kommend auf die Staatsstraße in Richtung Schwarzach abgebogen. Dabei fuhr er ein Verkehrszeichen ebenerdig um und richtete einen Schaden von 100 Euro an, so die Polizei. Der Verursacher machte sich anschließend unerkannt aus dem Staub.