STADTSCHWARZACH 22.12.2017

Verkehrskreisel einfach mit Lkw überrollt

In der Nacht auf Freitag, kurz nach Mitternacht, fuhr ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzuges in Schwarzach die Bundesstraße 22 von Dettelbach kommend in Richtung Bamberg. An einem Kreisverkehr überfuhr er die Verkehrsinsel, beschädigte mehrere Schilder, sowie eine Leitplanke und blieb anschließend im Straßengraben liegen. Der Fahrer machte sich zunächst zu Fuß aus dem Staub und konnte nach einer Fahndung durch die Polizei in den Nähe der Seen aufgegriffen werden. Da er angab, nicht gefahren zu sein und der angebliche Fahrer auf seiner Flucht in einen der Seen gesprungen sei, wurde ein Großaufgebot von Rettungskräften zur Suche alarmiert.