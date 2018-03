WIESENTHEID vor 1 Stunde

Verkaufsstand beschädigt

Am Sonntagnachmittag beschädigte ein Skoda-Fahrer auf einem Flohmarkt in Wiesentheid einen dort aufgestellten Verkaufsstand. Der Fahrer touchierte laut Polizeibericht beim Rangieren den Verkaufstisch und entfernte sich anschließend. Der Standbesitzer notierte sich allerdings das Kennzeichen des Autos. An dem Verkaufstisch entstand geringer Schaden.