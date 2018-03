Verjüngungskur für ehemaligen Turngarten

Die Gestaltung des ehemaligen Turngartens an der nördlichen Stadtmauer in Mainbernheim ist in die Jahre gekommen. Jetzt soll ein Planungsbüro die Stadt dabei unterstützen, den für Feste und Veranstaltungen gut geeigneten Platz neu anzulegen, hieß es in der Sitzung des Stadtrates Mainbernheim.

Die Sitzbuchten und die Möblierung der Ruhezonen sollen verändert, die Bepflanzung in den Böschungsbereichen umgestaltet werden. Die Wege sollen künftig auch bei Regenwetter gut nutzbar sein. Zudem ist die Beleuchtung der beiden Türme in diesem Bereich Gegenstand der Planung.

Die Verbesserung soll mithilfe von Fördergeldern verwirklicht werden. Bei einem Ortstermin will die Stadtverwaltung die Details mit den Planern besprechen. Dabei will Bürgermeister Peter Kraus besonders die Erfordernisse für Strom, Wasser und Abwasser im Falle einer Nutzung des Turngartens für Veranstaltungen klären. Wie das Stadtoberhaupt erklärte, soll im ersten Bauabschnitt der Turngarten an sich gestaltet werden. Im zweiten Schritt könne der Kinderspielbereich in Richtung Schützenhaus folgen, dritter Bauabschnitt wäre der Bereich vom Gemeindehaus bis zur alten Schule.

Weitere Punkte auf der Tagesordnung waren:

-?Weiter geht es auch mit den Plänen, die Frei- und Parkflächen vor dem Oberen Tor neu zu gestalten. Bei einer Ortsbegehung mit dem Büro Kaiser und Juritza, das die Umsetzungsplanung übernimmt, sollten mögliche kostensteigernde Faktoren wie die Entsorgung von Aushub und Asphalt untersucht werden. Per Ratsbeschluss wurde das Stadtoberhaupt beaftragt, einen Förderantrag auf Basis der vorliegenden Planung bei der Regierung zu stellen, sobald die Ergebnisse der Bodenuntersuchung vorliegen.

-?Zustimmung gab das Ratsgremium für die Installation von LED-Strahlern für die Stadtmauer-Beleuchtung durch die Firma Delsana in zwei Schritten: Im ersten Bauabschnitt werden drei Türme entlang der südlichen Stadtmauer, das Untere Tor, der Kirchturm und das Obere Tor mit neuen LED-Strahlern angestrahlt. Dieser Teil umfasst etwa drei Viertel der Gesamtkosten. An den Stadttoren und der Kirche ersetzt das energiesparende System die bisher eingesetzten Halogenstrahler. Zurückgestellt wird die Beleuchtung des Eckturms und zwei weiterer Türme in Richtung Oberes Stadttor, die sich nicht über die Straßenbeleuchtung anschließen lassen. Die Stromzuführung soll deshalb über eine Erdleitung erfolgen, die bei der Neugestaltung der Parkflächen vor dem Oberen Tor verlegt werden kann.

-?Bauherren im Baugebiet Langwasen wird eine Checkliste zur Verfügung gestellt, anhand derer sie die Vorgaben des Bebauungsplans mit ihrem Bauvorhaben abgleichen können. Fügen sie die vom Planer und Bauherren unterzeichnete Checkliste den Bauplänen bei, können die Bauanträge im Baufreistellungsverfahren behandelt werden. Das spart Genehmigungsgebühren.

-?Ab 9. April beginnen Arbeiten am Straßenbelag in der Straße am Steinberg, informierte Kraus. Außerdem werde ein Kanalschaden in der Straße am Oberen Bühl behoben. Damit die Umleitung der Schulbusse über das Baugebiet Roethen nicht zu lange dauert, sei die eigentliche Deckensanierung in den Pfingstferien geplant. Auch die Hochborde entlang der Bushaltestelle werden erneuert.