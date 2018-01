Vereinsvermögen des SV Nenzenheims stark geschmälert

Es gab einiges zu tun am Vereinsheim und am Sportgelände des SV Nenzenheim. Das ist auch der Grund, warum Vorsitzender Andreas Haßold kürzlich auf der Jahreshauptversammlung der Runde verkünden musste, dass das Vereinsvermögen in den vergangenen Monaten stark geschmälert wurde. Knapp 10 000 Euro wurden ausgegeben, um beispielsweise Duschräume, Fenster, Türen und nicht zuletzt den Fußballplatz herzurichten.

Wie Kassier Johannes Ott aber feststellte, steht der Verein finanziell nach wie vor gut da. Unterm Strich sei das Minus in der Kasse gegenüber dem Vorjahr eben diesen außerordentlichen Ausgaben geschuldet.

Eintritt für Weinfest

Einen großen Beitrag zur wirtschaftlichen Situation des Vereins bringt die Ausschüttung vom Weinfest, das der SV zusammen mit dem Weinbauverein in diesem Jahr zum 41. Mal vom 27. April bis 1. Mai auf die Beine stellt. Dessen Vorsitzender Alexander Hansch stellte in der Sitzung das Programm vor, bei dem zumindest beim Beatabend mit First Generation Number Nine und den Würzbuam wieder Eintritt verlangt wird. Da die Fixkosten einer solchen Veranstaltung aber jedes Jahr steigen, könne man nicht ganz auf diesen Obolus verzichten, so Hansch.

Auch sonst kann sich der SV Nenzenheim sehen lassen: Die erste Mannschaft der Fußballer bringt es in ihrer Liga immerhin auf den elften Platz, kann aber auf 58 Aktive bauen, die zur Verfügung stehen. Leider hat Trainer Tobias Schmidt erst vor wenigen Tagen seinen Abgang angekündigt. Zudem stellen die Nenzenheimer Spieler für die zahlreichen Jugendmannschaften bis hin zu den Kleinsten in der U9. Allerdings werde es immer schwieriger, Nachwuchs zu generieren, berichtete der Abteilungsleiter Fußball André Müller.

Mangelnde Disziplin

Auch der Vorsitzende beklagte mangelnde Disziplin bei den jungen Kickern und deren Eltern, was immer wieder zu Spielabsagen führe. Mit ein Grund, wieso die mit umliegenden Ortschaften bestehende Junioren-Förder-Gemeinschaft demnächst voraussichtlich aufgelöst werde und man sich nach neuen Kooperationen im Bereich Jugend umsehen müsse. Aufgelöst habe sich im vergangenen Jahr die Damen-Mannschaft.

Claudia Schreier bietet Damensport wie Step Aerobic an und hielt in 2017 rund 30 Übungsstunden. Zusammen mit Syndi Schumann begrüßt die stellvertretende Vorsitzende Cornelia Baumbach regelmäßig etwa ein Dutzend Kinder zwischen vier und acht Jahren zum Turnen. Für die Kids geht es in Nenzenheim auch am Faschingssonntag rund, wenn die Kinderturnabteilung zum Kinderfasching ab 13.55 Uhr ins Feuerwehrhaus lädt.

Mitglieder geehrt

Geehrt wurden außerdem fleißige Spieler: Andreas Kessler und Gerd Rabenstein standen für ihren Verein 250 Mal auf dem Platz, Manfred Baier 300 Mal. André Müller bringt es auf 400 Einsätze und Jürgen Rabenstein trat stolze 650 Mal an.