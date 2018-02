Verdächtige Flecken auf Gartenmauer

Die Händlerkarte bei der TV-Trödelshow „Bares für Rares“ hätte Kurt Pflüger für seinen skurrilen Fund sicher nicht bekommen. Trotzdem ist es, so er recht hat, durchaus etwas Rares aber auch Anrüchiges, was da in einer Dezembernacht auf sein Grundstück „geregnet“ ist: Teile des Inhalts einer Bordtoilette eines Flugzeugs.

Es hat alles noch seine Ordnung, als sich Martina und Kurt Pflüger am Abend des 19. Dezembers auf den Weg zu einem Konzert in Würzburg machen. Die Überraschung kommt bei der Rückkehr kurz vor Mitternacht: Im Schein der Straßenlaterne fallen Martina Pflüger die Flecken auf der Mauerabdeckung ihres Grundstücks gleich auf. Sie sind etwa so groß wie eine zwei Euro Münze, schimmern hell bläulich-grün, sind erhaben und, so zeigt eine erste Geruchsprobe, riechen nach Fäkalien. Für Kurt Pflüger ist gleich klar: Das können nur Reste des Inhalts einer Bordtoilette eines Flugzeugs sein.

Flugzeuge fliegen viele über Oberbreit. Aus eigener Erfahrung bei der Luftwaffe weiß er: das wurde schon in den 1960er Jahren so gemacht: War die Toilette voll, kam Chemie dazu und der Inhalt wurde abgelassen. Das gefällt Pflüger nicht. Er will keine Entschädigung, er will auf diesen Missstand hinweisen – denn das geht seiner Meinung nach gar nicht.

Bläuliches Schimmern

Also wendet er sich an den Bürgermeister, der verweist aufs Landratsamt und der Mitarbeiter dort auf das Luftamt Nordbayern. Dort kann er die Frage nach der Urzeit und dem Flugzeugtyp natürlich nicht beantworten, er war ja nicht zuhause. Bestätigen kann Pflüger, dass die Flecken bläulich schimmerten. Neben einer Entschuldigung bekommt er die Auskunft, dass eine Toilettenentleerung während des Flugs bei älteren Maschinen möglich gewesen wäre, bei modernen Flugzeugen aber nahezu ausgeschlossen ist.

In die gleiche Richtung geht ein Schreiben des Luftamts Nordbayern aus dem Jahr 2005. Das bestätigt zwar, dass es in der „früheren Vergangenheit“ vereinzelte Fälle von Eisklumpen in Vorgärten gegeben habe. Dort konnte auch der Nachweis geführt werden, dass diese aus Toiletten von Flugzeugen stammen. „Bei den aktuellen Fällen ist von anderen Umständen auszugehen“, so das Luftamt. Denn: „Die Entleerung der Toiletten erfolgt ausschließlich am Boden.“ Eine Entleerung im Flug sei nicht möglich. Die in den 1990er Jahren aufgetretenen Fälle von Leckagen am Ablassventil sei nur bei älteren Flugzeugen vorgekommen, die seien aber schon aus Lärmschutzgründen aus dem Verkehr gezogen.

Problem Ablassventil?

Eine weitere, undatierte Information des Luftfahrt-Bundesamtes schließt nicht aus, dass ein Ablassventil irgendwann einmal nicht völlig dicht ist oder schlecht verschlossen wurde. „Dann können kleinere austretende Tropfen, die im Flug gefrieren, sich durch weitere Tropfen vergrößern. Fallen diese dann in großer Höhe vom Flugzeug ab, schmelzen sie, bevor sie den Erdboden erreichen. Und hinterlassen dann, vielleicht, hässliche Flecken auf der Mauerabdeckung von Kurt Pflüger.