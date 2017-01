Verbrechen in Wiesentheid: Im Rollstuhl in den Zeugenstand

Die Frau hat Angst und sie will die Angeklagten „auf keinen Fall“ sehen. Dem trägt das Gericht Rechnung. In der Garage des Strafjustizzentrums ist ein Parkplatz für den Wagen reserviert, der die 22-Jährige aus einer Klinik zum Prozess bringt. Mitsamt ihrem Elektrorollstuhl wird sie die Treppen hochgetragen. Aufzug kommt nicht in Frage, weil sie dort Menschen begegnen könnte, denen sie nicht begegnen will. Im Treppenhaus und im Sitzungssaal sind die Jalousien geschlossen, der Gang zu dem Zimmer, in dem die Frau auf ihre Vernehmung wartet wird ebenso bewacht wie das Publikum im Sitzungssaal. Keiner soll die Chance bekommen, gegen den Willen der Frau ein Foto von ihr zu machen.

„Stay young, stay foolish“

Die Vernehmung findet als Videokonferenz statt. Die 22-Jährige sitzt, begleitet von einer Vertrauten, ihrem Vater und ihrem Anwalt Peter Auffermann, in einem Nebenzimmer. Im Schwurgerichtssaal sind auf den Tischen der Richter und des Staatsanwalts Monitoren und Mikrofone aufgebaut. Die Angeklagten sind für die 22-Jährige nicht zu sehen.

Als die Zeugin auf der Leinwand im Schwurgerichtssaal erscheint, reagieren die Männer auf der Anklagebank unterschiedlich. Ihr Ex-Freund, der am 4. Januar 2016 versucht haben soll, sie mit drei Messerstichen zu töten, starrt auf den Tisch. Der 19-Jährige, der die Frau zu ihm in den Schlosspark in Wiesentheid (Lkr. Kitzingen) gelockt haben soll, schaut sie sich an. Er sieht eine zierliche, blasse junge Frau mit dunklen Augenringen im Rollstuhl. „Stay young, stay foolish“ steht auf ihrem Pulli. „Bleib jung, bleib albern.“

Sprechen bereitet Mühe

Die 22-Jährige kann ihren rechten Arm nicht bewegen, mit der verkrampften linken Hand streicht sie eine Haarsträhne zurück. Ihre Stimme ist unnatürlich piepsig, sie atmet schnell, manchmal entgleiten ihr ungewollt die Gesichtszüge, manchmal rollen ihre Augen einfach weg. Das Sprechen bereitet der Frau Mühe, zuweilen stottert sie.

Sie erzählt dem Gericht, wie sie am Abend des 4. Januar 2016 Textnachrichten vom Handy des Kumpels ihres Ex-Freundes bekam. Der 19-Jährige habe sie treffen und wissen wollen, warum sie den 20-Jährigen verlassen hat. Dass es ihr ehemaliger Partner war, der die Nachrichten diktiert hatte, ahnte die Frau nicht. Sie traf sich mit dem 19-jährigen Angeklagten in Wiesentheid, gemeinsam spazierte man in den Schlosspark, redete über die gescheiterte Beziehung.

Pistole gezogen

Sie wäre „definitiv nicht“ mitgegangen, wenn sie gewusst hätte, dass ihr Ex-Freund dort auf sie wartet, sagt die Frau.

Aber plötzlich stand genau dieser Mann, der inzwischen eine neue Freundin hatte, vor ihr. Er habe versucht, sie an sich zu ziehen und zu küssen, sie habe sich gewehrt, geschrien. Als sie weglaufen wollte, habe er sich ihr in den Weg gestellt, erzählt die 22-Jährige im Zeugenstand. In ihrer Not habe sie eine Freundin anrufen wollen. Da habe der 20-Jährige ihr das Handy entrissen. Sein 19-Jähriger Freund habe sich das Geschehen aus kurzer Distanz angeschaut, eine Zigarette geraucht und „nichts gesagt“.

Dann habe ihr Ex-Freund eine Pistole gezogen, sie aber wieder eingesteckt. Irgendwann hätten die beiden Männer sich angeschaut, der 19-Jährige habe seinem Kumpel „tief in die Augen geblickt und ihm zugenickt“. Da habe sie sich gedacht, „die haben was abgesprochen“ und sei „verunsichert“ gewesen.

An die drei Messerstiche, einen in den Hals, einen in den Nacken, einen in die Schläfe, erinnert sich die Frau nicht. Sie haben einen ihrer Gehirnnerven durchtrennt, zu einer Stimmbandlähmung geführt, ihr Rückenmark verletzt . . . Als die 22-Jährige am Morgen des 5. Januar 2016 gefunden wurde, war sie stark unterkühlt, hatte lebensbedrohliche Kreislaufstörungen, Nierenversagen und eine Lungenentzündung.

Die Verhandlung wird am kommenden Montag fortgesetzt.