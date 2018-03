VdK wählt und ehrt in großem Umfang

In der Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsvereins Kitzingen hatten die 68 stimmberechtigten Mitglieder eine umfangreiche Tagesordnung abzuarbeiten.

Bei den Neuwahlen unter der Leitung von VdK-Kreisgeschäftsführer Klaus-Peter Mai wurde Vorsitzender Hartmut Stiller für die nächsten vier Jahre ebenso wiedergewählt wie seine Stellvertreter Klaus Heisel, Max Michelsen und Helga Renner. Die Stelle des Schriftführers wurde mit Harald Meyer neu besetzt. Claudia Sengenberger vertritt jetzt die jüngeren Mitglieder im Ortsverein, Ingrid Gerber wurde als Vertreterin der Frauen bestätigt.

Der Aufgabenbereich Kasse wird aus den Reihen der Beisitzer wieder besetzt, an der Wiederwahl von Hella Schneider besteht kein Zweifel.

In seinem Rechenschaftsbericht bezifferte Stiller die Mitgliederzahl mit aktuell 3091. Bei der Gründung 1947 seien es 162 gewesen. Damit gehörten, so Stiller, mehr als 14,5 Prozent der Kitzinger Bevölkerung dem VdK an. Unter den 1900 Ortsverbänden in Bayern liege Kitzingen damit auf Rang 8. Dem Bericht des Vorsitzenden zufolge wurden in den vergangenen sieben Jahren 923 Mitglieder geehrt, alleine im letzten Jahr 50.

Seit 2008 veranstalten der Orts- und der Kreisverband alljährlich am 1. Oktober das VdK-Sozialforum im Rahmen des internationalen Tages der älteren Generation. Auch am 1.10.2018 werde mit der Frage, was gegen die steigende Altersarmut unternommen werde, ob die ärztliche Versorgung noch gesichert sei und fußläufige Einkaufsmöglichkeiten für ältere Menschen ausreichend vorhanden sind wieder heiße Eisen angepackt. In diesem Jahr findet die Veranstaltung im Stadtteilzentrum Siedlung statt.

Das Dauerthema Barrierefreiheit in Kitzingen beschäftige den VdK seit Jahren, immerhin seien kleinere Sachen erledigt worden, ganz große Brocken wie Fußgängerzone und Bahnhof stünden auf der Liste weiter unerledigt ganz oben. Stiller wies auf immerhin 2205 Schwerbehinderte in der Stadt (Landkreis 8082) mit einem Grad der Behinderung zwischen 50 und 100 hin.

Anders als früher besucht der VdK Mitglieder zu ihrem 70. bis 90. Geburtstag alle fünf Jahre, danach alljährlich. Dennoch stehen 2018 noch 256 Besuche ehrenamtlicher Mitarbeiter zuhause und in Heimen im Terminkalender. Die vom VdK durchgeführten 38 Veranstaltungen wie Mehr-/Tagesfahrten, Kaffeenachmittage, Muttertags- und Weihnachtsfeier, Grillfest, Radltour und Seniorenkino im vergangenen Jahr wurden von 2270 Personen besucht. Stiller beklagte, dass sich die Spendenbereitschaft zur Aktion „Helft Wunden heilen“ in den letzten Jahren verringert habe.

Bürgermeister Klaus Heisel erklärte, die Stadt könne stolz sein auf einen derart großen Ortsverein mit mehr als 3000 Mitgliedern. Er beklagte, dass trotz aller Errungenschaften bei Frauen bis heute weniger in der Lohntüte sei als bei Männern. Heisel ist mit dem VdK schon aus Kindertagen vertraut. Damals sei es um die Kriegsopfer gegangen, heute stünden Sozialfragen und Beratungen bis hin zur Klage im Brennpunkt.

VdK-Bezirksgeschäftsführer Carsten Vetter zog einen Vergleich zwischen dem Ortsverein Kitzingen und dem Bundesland Brandenburg, in dem es weniger VdK-Mitglieder als in Kitzingen gebe. Beides wertete Vetter als organisatorische Herausforderung die höchsten Respekt auslöse.