VdK sucht Beauftragten für Jüngere

Es tut sich was beim VdK-Ortsverband Rüdenhausen-Wiesenbronn, wofür die Mitglieder auch dankbar sind. Das zeigte sich am Beifall für die Vorstandsmitglieder bei der Jahreshauptversammlung des Vereins im Gasthaus Lehner in Rüdenhausen, bei der Vorsitzender Harald Wilhelm, sein Stellvertreter Reinhold Feth, Schriftführerin Elfriede Sinn und Schatzmeisterin Anne Paul ihre Berichte abgaben.

Lob für regen Vorstand

„Der VdK ist eine in unserer Zeit enorm wichtige Institution und dem sehr regen Vorstand gebührt großes Lob“, hob Rüdenhausens Bürgermeister Gerhard Ackermann den Einsatz der Verantwortlichen hervor. Was sich alles im vergangenen Jahr getan hat, zeigte der Rückblick des Vorsitzenden, der von verschiedenen Informations- und Fortbildungsveranstaltungen über die Busfahrt zusammen mit der Wiesenbronner Soldatenkameradschaft, die Sammlung „Helft Wunden heilen“ bis zur Weihnachtsfeier, Krankenbesuchen und dem Stammtisch reichte.

Anne Paul legte im Kassenbericht 2016 eine positive Bilanz vor, dem Vorstand wurde einstimmige Entlastung erteilt. Reinhold Feth ging auf die wichtigsten Unternehmungen in diesem Jahr ein und lud zur Busfahrt nach Aschaffenburg mit anschließender Schifffahrt am 21. Juli ein.

Versammlungsort wechseln

Der Wiesenbronner Altbürgermeister Gerhard Müller regte an, Versammlungen oder sonstige Veranstaltungen abwechselnd in Rüdenhausen und Wiesenbronn abzuhalten. Was nach Aussage der Verantwortlichen aber nicht einfach sei, da man in Wiesenbronn nur ein begrenztes Angebot an Örtlichkeiten habe und bei einer Weihnachtsfeier in einer Gastwirtschaft nur zwölf Anwesende zu verzeichnen gewesen seien. Vorsitzender Wilhelm sagte zu, dass man auch in Wiesenbronn Treffen abhalten werde, „wenn das möglich ist“.

Gesonderte Veranstaltungen für 15- bis 40-Jährige

Er gab bekannt, dass die VdK-Geschäftsstelle einen Beauftragten „für Jüngere unter 50“ wolle. „Wir haben da jemanden in Aussicht, mit dem wir aber noch ein Gespräch führen müssen. “ Es wurde auch vorgeschlagen für die Generation zwischen 15 und 40 Jahren auch einmal eine gesonderte Veranstaltung durchzuführen, was in der Runde begrüßt wurde. Zudem wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Seit 30 Jahren dabei sind Edmund Fröhling, Andreas Gangl, Otto Spangler und Manfred Werner. Dem VdK seit 25 Jahren hält Marga Plempel die Treue. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Siegbert Brandl, Axel Engel, Theresia Lenhart, Ottmar Mix, Annemarie Paul, Hildegund Röder, Irmgard Weidner und Harald Wilhelm geehrt.