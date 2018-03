VdK-Vorstand wiedergewählt

Die Neuwahlen im VdK-Ortsverein Mainstockheim ergaben am Donnerstag im Nebenzimmer der Sportgaststätte Auszeit keine Veränderungen.

Den Vorsitz führt weiterhin Clarissa Schmaderer, ihre Stellvertreter sind Ingrid Fuchs und Kurt Schwarzer. Die Schriftführung obliegt Brigitte Brückner. Zuständig für die Frauen im Ortsverein ist Carola Meyer, die jüngere Generation betreut Ralf Vethake-Dirlam. Als Beisitzer wählten die 25 Stimmberechtigten unter der Wahlleitung von VdK-Kreisgeschäftsführer Klaus-Peter Mai Johanna Budich, Hilde Erk, Horst Kern, Heinrich Remler, Elisabeth Schneider und Monika Trinklein. Die Kassenverwaltung wird aus den Reihen des Vorstandes besetzt, die Wiederwahl von Kurt Schwarzer steht in Aussicht.

Schmaderer und Schwarzer vertreten den Ortsverein zudem als Delegierte in der Kreisversammlung.

In ihrem Rechenschaftsbericht sprach Schmaderer rund 100 Besuche anlässlich von Geburtstagen oder längeren Krankheiten an sowie die Überreichung von Weihnachtspäckchen an ältere Mitglieder. Sie beklagte, dass es trotz derzeit 248 Mitgliedern im Ortsverein immer schwieriger werde, Sammler für die VdK-Aktion „Helft Wunden heilen“ zu finden, die von Tür zu Tür gehen. Dennoch sei es gelungen ein respektables Ergebnis einzufahren. Die Hälfte davon muss an den Kreisverband weitergeleitet werden, der Rest ist für die Vereinsarbeit und die Betreuung von Mitgliedern bestimmt.

Mai und Schmaderer ehrten zudem zahlreiche Mitglieder für ihre Treue vom VdK. Eine besondere Ehre wurde dabei Heinrich Remler zuteil, der für 25 Jahre aktive Mitarbeit ausgezeichnet wurde. Dabei stellte sich heraus, dass auch Clarissa Schmaderer auf ein besonderes Jubiläum zusteuert. Im kommenden Jahr sind es nämlich 30 Jahre, in denen sie sich im VdK-Ortsverein aktiv in die Vorstandsarbeit einbringt. In dieser Zeit, so Kreisgeschäftsführer Mai, habe sie die Zahl der Mitglieder in Mainstockheim verdoppelt.

Ehrungen:

30 Jahre: Heinrich Schiffler; 25Jahre: Marianne Machwart, Elisabeth Schneider; 10 Jahre: Harald Abeare, Egbert Baier, Wolfgang Bergner, Christa Golliday, Cordula Heinkel, Stefan Popp, Ernst Ruckdeschel, Michael Ruff, Karl-Maria Schmaderer, Anton Schumpa, Peter Spiegel, Hans-Georg Steinberger, Alexander Stepanovic, Luba Swetlik und Sibylle Tröller