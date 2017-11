KITZINGEN vor 1 Stunde

VdK-Ortsverband lädt zur Begegnung im Advent

(-ti) Der VdK-Ortsverband Kitzingen lädt am Samstag, 2. Dezember, zu seiner vorweihnachtlichen Feier „Begegnung im Advent“, ins Dekanatszentrum ein. Mitwirkende sind in diesem Jahr laut Pressemitteilung die Bläserklasse des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen unter Leitung von Manfred Rappert und der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Würzburg unter Leitung von Harald Götzelmann. Die Feier beginnt um 15 Uhr, Saalöffnung ist bereits um 14 Uhr. Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird eine Anmeldung bis spätestens 20. November unter Tel. (0 93 21) 68 82 oder per Postkarte.