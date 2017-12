VdK-Begegnung im Advent

Mit einem kontrastreichen Programm feierte der VdK-Ortsverband Kitzingen mit rund 300 Gästen seine alljährliche Begegnung im Advent im Kitzinger Dekanatszentrum. Glanzpunkte setzten dabei die Bläserklasse des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen und der Shanty-Chor der Marinekameradschaft Würzburg.

Orts- und Kreisvorsitzender Hartmut Stiller forderte in seiner Ansprache von der Politik eine stärkere Beachtung der älteren Generation. Derzeit gebe es in Deutschland bereits rund 21 000 Leute, die 100 Jahre und älter sind. Im Landkreis Kitzingen seien 4600 Personen über 65 Jahre alt.

Auch die Stadt Kitzingen müsse verstärkt an ältere Menschen denken. Neben dem Dauerthema Barrierefreiheit am Bahnhof, gebe es noch einige Knackpunkte in der Innenstadt, die auf eine Lösung warten.

Barrierefreiheit und Altersarmut stoppen mache der VdK zum Hauptthema zur bevorstehenden Landtagswahl. Stiller dankte allen Helfern der VdK-Sammlung „Helft Wunden heilen“ für ihren Einsatz. Mit den Spenden könnten viele soziale Projekte gefördert werden.

Bald 10 000 Mitglieder

Die Mitgliederzahlen im Kreis Kitzingen gingen weiter nach oben, freute sich Stiller. Im Frühjahr 2018 hofft man auf das 10 000. Mitglied. Besinnliche Gedanken zum Advent gaben Dekan Hans-Peter Kern und Pfarrer Gerhard Spöckl den Besuchern mit auf den Weg. Oberbürgermeister Siegfried Müller hob in seinem Grußwort hervor, dass in den 35 Veranstaltungen zum 70-jährigen Bestehen des VdK Kitzingen die gesamte VdK-Familie eingebunden sei.

Moderator und Organisator der Feier, Max Michelsen, wies in seinen adventlichen Gedanken auf die Sorgen, Probleme und Konflikte in der Welt und im eigenen Land hin. Er warnte vor der zunehmenden Kluft zwischen Arm und Reich.