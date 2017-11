Vater und Sohn auf sportlichen Pfaden

Als Vater Lars seinen Sohn Finn vom Leichtathletik-Training abholte, nutzte der Trainer die Chance zu sportlichen Werbezwecken: Er warb den Vater im vergangenen Jahr an, doch auch wieder mit dem Hochsprung-Training anzufangen. Der Trainer stieß auf offene Ohren: Lars Hauk konnte sich das gut vorstellen. Sohnemann hatte an dem neuen Schwarzacher Doppel ebenfalls seinen Anteil: „Ja, Papa, ich hab auch meinen ersten Wettkampf gemacht, jetzt musst Du auch ran!“, ließ der Neunjährige nicht locker. Wenig später wurde gemeinsam trainiert, vorwiegend auf dem Sportplatz in Münsterschwarzach im Schatten der vier Türme.

Ehrgeiz geweckt

Der Ehrgeiz war bei dem 44-Jährigen geweckt, ab sofort wurde intensiv trainiert. Schon in der Jugend hatte er sich für Leichtathletik interessiert, wobei es ihm 100-Meter-Lauf, Kugelstoßen und Hochsprung angetan hatten.

Hochsprung-Bestleistung war dabei die eigene Größe: übersprungen 1,82 Meter. Das jährliche Deutsche Sportabzeichen blieb über all die Jahre eine Selbstverständlichkeit – mittlerweile legte es der Schwarzacher zum 27. Mal in Gold ab.

Wettbewerb in Reichweite

Was die Trainingsleistungen weiter vorantrieb: Der erste Wettbewerb kam in Reichweite. Nachdem ein Startpass beantragt worden war, erfolgte die Anmeldung zur Nordbayerischen Meisterschaft im oberpfälzischen Wiesau, mit 103 Teilnehmern aus 48 Vereinen. Der erste Erfolg stellte sich ein: Zwar „zwickte es am Ende schon an der einen oder anderen Stelle“, erinnert sich Lars Hauk. Aber: Mit 1,57 Meter wurde er Nordbayerischer Seniorenmeister und verfehlte um drei Zentimeter knapp die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft (DM) im Juni in Mönchengladbach.

Machte aber nichts, weil es jetzt ein neues Ziel gab: die Norm für die „Deutsche“ doch noch zu knacken. Außerdem erfolgte Ende September der erste gemeinsame Wettkampf von Vater und Sohn: Gemeinsam nahm man am landesoffenen Saisonabschluss für alle Altersklassen im Schweinfurter Willy-Sachs-Stadion teil.

Rekordwurf

Finn, der nebenher noch Klavier an der Musikschule in Dettelbach lernt und bei der Wasserwacht in Volkach schwimmt, startete für den SV-DJK Schwarzenau im Dreikampf in seiner Altersklasse MKU10 und wurde Erster – mit Rekordwurfweite von 30 Meter. Zudem trat er in der höheren Altersklasse MKU 12 im 50-Meter-Lauf an und konnte sich gegen die Älteren mit einem dritten Platz behaupten. Papa Lars ging bei den Männern im Hochsprung an den Start und erreichte nach sechs erfolgreichen Höhen tatsächlich die geforderte Norm.

Und wie das so ist, wenn der Ehrgeiz erst einmal geweckt ist: „Da geht vielleicht noch was!“, dachte sich das Vater-Sohn-Gespann. Für den Vater geht es zur „Deutschen“. Und Finn möchte 2018 an den unterfränkischen Meisterschaften in Hösbach teilnehmen – dann in seiner Altersklasse.