Variationen in der Heimatstadt

Die blaue Madonna ist eine Ausnahme. Das Bild hat einen Titel, gewählt allerdings nicht vom Künstler, sondern vom Käufer des Werkes. „Ich gebe meinen Bildern grundsätzlich keine Titel“, sagt Peter Schubert. Der Berliner Künstler stellt ab dem 24. März in seiner Heimatstadt Iphofen aus.

„Variationen“ steht auf der Einladung zur Vernissage in der Goldschmiede von Jutta Huhn. Das scheint ein Wort zu sein, auf das sich Peter Schubert einlassen kann. Es schränkt nicht ein. Weder den Künstler, noch den Betrachter. Es ist auch das Wort, das Schubert auf die Frage wählt, was denn ein anders Bild darstellt. „Variationen über das Einersheimer Tor“, sagt der 58-Jährige. Das Tor, man erahnt es mehr als dass man es sieht, die beiden Türme, der Durchgang bleiben angedeutet im Hintergrund. Das Tor löst sich im Kleinteiligen auf. „Wie wenn es sehr hell ist und man die Augen schließt. Da ist auch dieses Flirren“, sagt Peter Schubert. Und so ist das Werk eine Komposition aus vielen kleinen Elementen, Pinselstrichen, Schwüngen. Doch das Auge verliert sich nicht in den Details, die sich zum Gesamtwerk zusammensetzen, sie suchen, entdecken immer Neues. Buchstaben, teilweise auch Schrift. „Aber der Inhalt hat keine Bedeutung.“ Die Wortfetzen sind Teil des Meditativen, das Schubert beim Malen empfindet. Selbst bei den Postkarten, die er einmal in einer Ausstellung gezeigt hat, geht es ihm bei der Schrift um „das Kreiseln“, „den Flow“, manchmal auch „um den Sound“, wenn Worte aufeinandertreffen oder in einer scheinbaren Endlosschleife wiederholt werden.

Die Werke, die Peter Schubert in seiner Heimatstadt zeigt, haben alle eine Verbindung zu Iphofen. Da sind die Bocksbeutel, in denen Gläser zu stehen scheinen und die dadurch irgendwie wie Gesichter wirken. Die Farben eher düster, „da ist Mittelalter drin, das hat etwas Morbides.“ Da ist eine Postkarte, um die herum der Künstler in über drei Jahrzehnten ein großflächiges Bild entstehen ließ, wiederum zusammengesetzt aus unzähligen winzigen Elementen. Es versetzt den Betrachter fast in das, was Schubert beim Malen empfindet: so etwas wie Meditation. Man taucht ein in das Werk, völlig konzentriert auf das, was man so alles entdecken kann, blendet die Welt um sich herum aus. Schubert hat an dem Bild immer weiter gearbeitet und variiert. Eigentlich könnte er noch weitermachen, sagt er, aber irgendwie ist es jetzt, zur Ausstellung in seiner Heimatstadt, vielleicht doch fertig.

Peter Schubert hat schon als Kind gerne gezeichnet. Später, bei einer Ausbildung als Farbenkaufmann, entdeckte er die faszinierende Welt der Farben und des vielfältigen Materials. Schubert zog nach Frankfurt, studierte dort später Kunst, war lange in Litauen, später als Koch und Künstler in Heidelberg. Vor zehn Jahren zog er nach Berlin. „Ich wollte weg vom Kochen, ich wollte wieder richtig Kunst machen.“

Peter Schubert malt seine Bilder auf roher, nicht grundierter Leinwand in einer Mischtechnik mit Leim, Öl, Aquarell und mehr. „Die Leinwand ist wie ein Gewebe, die Farbe steht nicht glatt obendrauf.“ Der Iphöfer streicht mit seiner Hand über das Bild. Er gehe langsam und vorsichtig ran, erzählt er, betupft, streichelt mit der Farbe darüber. „Das ist wie ein Stickrahmen, wie handwerkliche Arbeit.“ Das Bild entwickelt sich, entsteht während des Malprozesses. „Manchmal malt es sich selbst.“

Ausstellung: Variationen von Peter Schubert sind ab dem Wochenende in der Goldschmiede von Jutta Huhn in Iphofen zu sehen. Vernissage ist am 24. März um 18 Uhr, die Ausstellung dauert mehrere Monate.