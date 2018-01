VG Volkach investiert in IT-Sicherheit

Der Haushalt 2018 der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach ist in Form gegossen. Gut 2,16 Millionen Euro werden benötigt, um die gemeinsame Verwaltung der Ortschaften Volkach, Sommerach und Nordheim am Laufen zu halten. Den Löwenanteil bilden mit 1,66 Millionen Euro die Personalkosten für einen Beamten, 24,4 Stellen für Angestellte und einen Auszubildenden. Zudem investiert die VG in ihre Internet-Sicherheit.

Grundlage für das Zahlenwerk des Kämmerers Werner Hübner sind die Einwohnerzahlen vom 30. Juni 2016, also 18 Monate zurück gerechnet. Im Verwaltungshaushalt sind fast 2,1 Millionen Euro eingestellt, im Vermögenshaushalt 90 000 Euro. Letzteres sind überwiegend Ausstattungen für die Büros der VG. Nach einer relativ kurzen Debatte ließ Volkachs Bürgermeister Peter Kornell als Vorsitzender der VG abstimmen: einstimmige Zustimmung zum schuldenfreien Haushalt.

Da die Einwohnerzahl der drei Orte um 60 auf nunmehr 11109 (Nordheim 987, Sommerach 1350, Volkach 8772) angestiegen ist, war auch eine Anpassung der Umlage der einzelnen Orte anzusetzen. Pro Einwohner werden 150 Euro an die VG überwiesen, bis zum Jahr 2021 ist eine Erhöhung auf dann 156 Euro pro Einwohner geplant. Die VG finanziert sich unter anderem durch eben diese Umlage (1,67 Millionen Euro, geteilt durch 11 109 Einwohner = rund 150 Euro pro Einwohner), den Verwaltungsgebühren (111.500 Euro) sowie den Erstattungen vom Schulverband (27 000 Euro). Vorsorglich wurde auch ein Kassenkredit in Höhe von 345 000 Euro bereit gestellt, obwohl der wohl nicht notwendig sein dürfte.

Neben den Personal- und Sachkosten und dem Betriebsaufwand (etwa Miete, Strom und Heizung) stechen 253 800 Euro für die EDV heraus. Die VG, erklärte Kornell, würde ihre Daten auch in einem externen Rechenzentrum des Stromanbieters ÜZ Lülsfeld sichern. „Wir haben alle noch die bittere Erfahrung von Dettelbach vor Augen“, sprach Kornell die damalige Situation der Nachbarstadt an. Das solle der VG möglichst nicht passieren, weshalb dieser Posten unter dem Motto „brauchen wir unbedingt“ ohne Gegenrede durchgewunken wurde.