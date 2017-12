Urkunden und für jeden ein Herz

„Solche Ehrungen sind ein Aushängeschild eines jeden Vereins, denn so viele Geehrten mit so langer Treue sind beeindruckend“, sagte die Vorsitzende der Kitzinger Siedlervereinigung, Andrea Schmidt in der Weihnachtsfeier. Wolfgang Etzel vom Verband Wohneigentum pflichtete Andrea Schmidt bei. Der Verein ehrte 29 Personen für bis zu 60 Jahren Vereinstreue. Die Ehrennadeln für ein halbes Jahrhundert in der Siedlervereinigung nahmen Adolf Rupprecht, Hans Müller und Karl Engelbrecht entgegen.

Der Kreisvorsitzende empfand es als Wertschätzung, dass Oberbürgermeister Siegfried Müller und Bürgermeister Klaus Heisel zur Weihnachtsfeier gekommen waren. Der Oberbürgermeister gesellte sich zu Andrea Schmidt und ihrem Stellvertreter Ralf Machwart um den Geehrten zu gratulieren. Wolfgang Etzel honorierte das soziale Engagement von Andrea Schmidt über die Siedlervereinigung hinaus und überreichte ihr ein Präsent zur Stärkung.

Andrea Schmidt hatte für jeden de 100 Mitglieder ein aus Holz gesägtes Herz parat. „Nicht mit brennenden Kerzen entzündet man die Welt, sondern mit brennenden Herzen“, sagte die Vorsitzende und rief damit die Menschen gerade in der Vorweihnachtszeit dazu auf, die menschliche Komponente mehr in den Vordergrund zu rücken. Der Vorsitzende des Siedlungs-Gesangvereins, Thomas Bambach begleitete am Mikrofon die gemeinsam gesungenen Lieder; das Akkordeon-Ensemble der Musikschule Kitzingen mit seinem Leiter Matthias Lux sowie die kleine Leni-Maria Ruschin umrahmten die Feier mit Liedvorträgen.

Die Geehrten

60 Jahre Mitglied bei der Siedlervereinigung: Helene Hänsgen, Emmi Kleinhenz

50 Jahre: Karl Engelbrecht, Amalie Mitterholzer, Hans Müller, Adolf Rupprecht;

40 Jahre: Franz Gerst, Friedrich Greiner, Josef Schütz, Monika Wingert;

30 Jahre: Erika Riedel-Eichner, Karl-Heinz Meister, Manfred Russ;

25 Jahre: Thomas Brand, Henriette Büchold, Johann Estenfelder, Horst Seidel, Marianne Wiesmann, Lore Zeiß;

20 Jahre: Waltraud Elker, Walter Fuchs, Heike Guckenberger, Klaus Keim, Heinz Neubert, Christine Ungerer, Barbara Ziegler;

10 Jahre: Elfriede Mahr, Andrea Bauer, Manfred Klügl.