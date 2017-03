Urkunde gefälscht – Datum richtig

„Sie können Ihr Jubiläum getrost weiterfeiern“, war das Fazit von Rainer Leng, Geschichtsprofessor an der Universität Würzburg, am Ende seines Vortrages über die Ersterwähnung von Segnitz im Jahr 1142. Auch wenn es bei der Abfassung der Urkunde nicht ganz mit rechten Dingen zuging, so sind das Datum und der Anlass einer Erstausfertigung mit großer Wahrscheinlichkeit echt.

Leng erklärte in seinem Vortrag am Freitagabend zunächst die Merkmale der Segnitzer Bischofsurkunde. Inhaltlich ging es bei diesem Schriftstück um die Schenkung von Grundstücken in mehreren Ortschaften am Maindreieck an das Stift Neumünster in Würzburg. Die Veräußerer, ein Herr Altum und seine Ehefrau Judith, machten dabei zur Auflage, dass der Besitz nach ihrem Tod in das Eigentum ihres Sohnes Walthard, einem Chorherrn am Würzburger Stift, übergehen sollte. Dieser musste dann jeweils am Todestag der Eltern einen genau festgelegten Anteil aus dem Ertrag der Güter für einen guten Zweck spenden. Weiterhin verfügte die Urkunde, dass dieses Erbe nach dem Tod von Walthard nur an dessen Nachfolger vererbt werden darf.

Hier schöpfte nun die Urkundeforschung Verdacht auf eine Manipulation, mit der sich das Neumünster den Nachlass der Altums unter den Nagel reißen wollte. Walthard konnte nämlich als Kirchenmann keine regulären Nachkommen haben und so würde der Besitz dem Stift als Nachfolger zufallen. Möglicherweise erhoben die Verwandten nach Walthards Tod Anspruch auf das wohl beträchtliche Erbe und so musste man kirchlicherseits handeln. Eine Praxis, die vor allem in den bischöflichen Schreibstuben in Würzburg keine Seltenheit war. So stellte man fest, dass auch die Segnitzer Urkunde aufgrund der Ausdrucksweise, des Schriftbildes und einer Nachbildung des Bischofssiegels erst am Ende des 12. Jahrhunderts verfasst worden sein kann. Leng beruhigte aber die zahlreichen Zuhörer. Mit Sicherheit liegt dieser Fälschung ein echtes Original oder zumindest eine Vereinbarung aus der Zeit um 1142 zugrunde, sonst wäre diese „korrigierte“ Version schon damals als Fälschung enttarnt worden.

Im Segnitzer Jubiläumsjahr steht als nächstes am 7. April ein Bildervortrag über die 850 Jahrfeier von 1992 und der Kreisheimattag am 30. April auf dem Programm. Ein weiterer geschichtlicher Vortrag mit dem Titel „Die protestantische Union von 1608 bis 1621“ folgt dann am 13. Mai.