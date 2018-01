Urkunde für Götz

Roland Götz (links) aus Obernbreit ist seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst. In einer Feierstunde vor der Ratssitzung am Dienstagabend überreichte Bürgermeister Bernhard Brückner (rechts) Götz die Urkunde des Freistaats. Der 55-jährige Maurer absolvierte die Schule in Martinsheim und Marktbreit, eh er seine Ausbildung im Handwerk begann. Nach Arbeitserfahrung in der freien Wirtschaft trat er 1994 als Gemeindearbeiter in den Dienst der Gemeinde. Dort umfasst sein Tätigkeitsfeld vom „Besen bis zum Schlepper“, wie Brückner sagte. Dabei zeigte er sich nicht nur beim Winterdienst als zuverlässig, auch den Umgang mit den „1800 Vorgesetzten“, also den Bürgern Obernbreits unter deren besonderer Beobachtung ein Gemeindemitarbeiter steht, meistere er vorbildlich. Seit dem 1. Januar 2018 trägt Götz als Bauhofleiter zudem besondere Verantwortung.