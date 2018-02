DETTELBACH vor 1 Stunde

Unvorsichtig Fahrertür geöffnet

Am Mittwochmittag betankte eine 38-jährige Autofahrerin an der Aral-Tankstelle in der Bamberger Straße in Dettelbach ihr Fahrzeug. Als sie nach dem Tanken wegfahren wollte, wurde durch das Öffnen der Fahrertür eines davor stehenden Autos, die Beifahrerseite beschädigt. Schaden laut Polizeibericht: 1200 Euro.