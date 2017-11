Untersambach feiert Kerm

Am kommenden Wochenende vom 10. bis 13. November wird in Untersambach wieder die Kirchweih gefeiert.

Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit einem Kirchweihessen. Unter dem Motto „Essen, Walzer, Discofox – heute wird das Haus gerockt“ wird am Samstag ab 19 Uhr bei freiem Eintritt ins Gemeinschaftshaus eingeladen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Kirchweih-Sonntag beginnt mit einem Festgottesdienst um 9 Uhr. Im Anschluss Mittagessen im Gemeinschaftshaus.

Um 14 Uhr setzt sich dann der Kirchweihumzug aus Richtung Abtswind in Bewegung und endet am Gemeinschaftshaus mit dem Verlesen der Kirchweihpredigt. Danach lädt die Feuerwehr ins Gemeinschaftshaus ein. Den Abschluss bildet am Montag das Kesselfleischessen ab 18 Uhr.