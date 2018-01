Unsäglicher Vorfall auf der Damentoilette

Wegen eines „unsäglichen Vorfalls“ auf der Damentoilette einer Discothek hat das Schöffengericht einen 24-Jährigen verurteilt. Ein Jahr und acht Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung bekam der nicht vorbestrafte Mann – wegen sexueller Nötigung und Freiheitsberaubung sowie sexueller Belästigung. Außerdem muss er dem 17-jährigen Opfer 2000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Die Kosten des Verfahrens und die der Nebenklage kommen obendrauf.

Kehrtwende

Während der dreijährigen Bewährung kann der junge Mann darüber nachdenken, was er sich in drei bis vier Minuten in einer Disco im Landkreis geleistet hat. Die Bewährung hat er einer Kehrtwende in seiner Aussage zu verdanken. Angefangen hatte er damit, seine Attacke auf eine 17-Jährige als „nicht so schlimm“ hinzustellen. Er unterstellte ihr, zumindest einen Kuss gewollt zu haben. Zudem brachte er die 1,5 Promille Alkohol, die er in sich hatte, als Entschuldigung ins Spiel.

Rote Karte

Dann kam die Rote Karte der Staatsanwältin. „Sie reden sich um Kopf und Kragen“, sagte sie. Es gehe um ein Verbrechen mit der Mindeststrafe von einem Jahr. „Wenn Sie Bewährung wollen, überlegen Sie, was Sie sagen.“ Ein Gespräch mit dem Pflichtverteidiger folgte – und ein Geständnis.

Unsäglich

Danach stand fest, was Richter Peter Weiß als „unsäglich“ bezeichnete. Der Mann war nach intensivem Vorglühen mit einem Kumpel in die Disco gefahren. Gegen 0.30 Uhr stand er vor der Damentoilette. „Ich bin irgendwie auf die doofe Idee gekommen und bin rein“, sagte er: „Warum, weiß ich nicht.“ Fall eins: Er hat einer jungen Frau an den Hintern und an den Nacken gefasst – was sie als „unangenehm und abstoßend“ empfand und als sexuelle Belästigung anzeigte.

Rechtzeitig zur Stelle

Dann Fall zwei. Als eine 17-Jährige die Toilettenkabine verlassen wollte, drängte der Mann sie zurück. Er sperrte die Türe ab, drückte ihr einen Kuss auf den Mund. Obwohl sie mehrfach sagte: „Ich will das nicht“, griff er ihr an die Brüste und zwischen die Beine. Mehrere Fluchtversuche verhinderte er, indem er den Türgriff, den sie gerade geöffnet hatte, immer wieder verschloss. Sexuelle Nötigung (weil Gewalt angewendet wurde) und Freiheitsberaubung nennen das die Juristen.

Wimmern und Weinen

Drei bis vier Minuten dauerte es, bis die große Schwester und Begleiterin der Frau „ein komisches Gefühl hatte“ und zur Stelle war. „Ich hörte ein Wimmern und Weinen“, sagte sie als Zeugin. Sie drückte im richtigen Moment gegen die Tür, drängte den 24-Jährigen zur Seite, die 17-Jährige war frei.

Gravierende Folgen

Die Folgen des „massiver Eingriffs in das seelische Wohlbefindens“, wie es der Nebenkläger sagte, waren gravierend. „Sie hat geweint ohne Ende“, sagte die Schwester. „Ich war wie in Schockstarre, konnte nichts machen“, sagte die junge Frau selbst und: „Ich habe mich geekelt und musste mich übergeben.“ Noch Monate danach hat die Frau Probleme: Öffentliche Toiletten meidet sie ebenso wie Aufzüge. In schlaflosen Nächten wird ihr bewusst, „wie verletzend es ist, wenn man so machtlos ist“.

Geständnis bringt Bewährung

Diese schweren psychischen Folgen waren es vor allem, die die Staatsanwältin deutliche Worte finden ließ und den Mann fast ins Gefängnis brachten. Davor bewahrte ihn das „Geständnis im zweiten Anlauf“ und „viel guter Wille des Gerichts“, wie Richter Peter Weiß betonte.