Uni-Präsident Forchel im Dorfladen

1 / 1

Foto: Foto: R. HÜSSNER

Hochkarätigen Besuch hieß Museumsleiter Reinhard Hüßner im Kirchenburgmuseum Mönchsondheim willkommen: Prof. Dr. Alfred Forchel (Mitte), Präsident der Universität Würzburg, und Prof. Dr. Ekhard Salje von der University of Cambridge und Vorsitzender des Universitätsrates der Universität Würzburg (rechts) tauchten in die Geschichte des ländlichen Mainfranken ein. Beeindruckt zeigten sich die Gäste von den beiden Schulmuseen und der Gemeindebäckerei im Rathaus. Sie erinnerten sich an ihre Jugendzeit, in der sie solche Arbeits- und Wohnverhältnisse noch persönlich kennenlernten, so die Mitteilung. Höhepunkt für die Besucher war ein Einkauf im Krämerladen Hassold, den Lisbeth Hassold (links) mit großer Hingabe in der vierten Generation führt.