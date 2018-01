Unhaltbare Zustände: Keine Kinder mehr ins Notwohngebiet?

Der Kitzinger Stadtrat wird sich in nächster Zeit mit den Notwohngebiet in der Egerländer Straße befassen. Dabei wird es auch um einen Antrag von Andrea Schmidt gehen. Die parteilose Stadträtin und ehemalige Referentin für die Soziale Stadt will Kindern das Notwohngebiet nicht mehr zumuten.

Häufige Polizeieinsätze

Schmidt findet in ihrem Antrag an Oberbürgermeister Siegfried Müller und den Stadtrat deutliche Wort. „Die Ghettoisierung in der Egerländerstraße hat in den letzten Jahren zu unhaltbaren Zuständen geführt“, schreibt sie. Drogenhandel und -konsum, Alkoholmissbrauch, „Menschen mit multiplen Problemlagen“, sowie höhere Gewaltbereitschaft hätten ein Klima der Angst und Unsicherheit erzeugt und führten zu häufigen Polizeieinsätzen. Insbesondere für Kinder und Heranwachsende seien diese Begleitumstände im Notwohngebiet mehr als untragbar und für die Zukunft zu vermeiden.

Einweisung verhindern

Weil gerade junge Menschen besondere Fürsorge und Schutz benötigten, fordert Schmidt, Maßnahmen zu ergreifen, die die Einweisung in das Notwohngebiet für diese Personen verhindern. Sie schlägt vor, dafür zwei einfache Wohnungen, zum Beispiel am Galgenwasen, dauerhaft zur Verfügung zu stellen.

Schnell in neue Wohnungen

Die Überlassungsverträge für diese Wohnungen sollten nach Schmidts Auffassung nur kurz sein. Ziel müsse es sein, den betroffenen Personen schnell den Schritt in eine neue Wohnung zu ermöglichen. Dabei sei die Unterstützung der zuständigen sozialen Stellen im Landratsamt unter Einbeziehung der Stadt Kitzingen und/oder der Bau GmbH wichtig.

Schmidt bittet am Ende um eine „schnellstmögliche Behandlung des Antrages“, der auch Mitte Januar in einer Besprechung der Arbeitsgemeinschaft Soziale Stadt Thema sein werde.