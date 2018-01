KITZINGEN vor 16 Minuten

Unfallzeuge gesucht

Am Dienstagvormittag ereignete sich in der Bismarckstraße in Kitzingen ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Dabei wollte eine 27-jährige Frau rückwärts aus einer Hofeinfahrt ausfahren und übersah den Opel einer 53-jährigen Frau, die auf der Bismarckstraße fuhr. Beide Fahrzeuge stießen leicht aneinander, wobei ein Schaden von 550 Euro entstand. In diesem Zusammenhang wird der Fahrer eines Autos gesucht, der hinter dem Opel unterwegs war und den Unfall vermutlich beobachtet hat. Er wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10 in Verbindung zu setzen.