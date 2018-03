WIESENTHEID vor 2 Stunden

Unfallflüchtigen ermittelt

Nachdem ein zunächst unbekannter Autofahrer am späten Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Korbacher Straße in Wiesentheid beim Ausparken den BMW einer 20-jährigen Frau beschädigt hatte, fuhr dieser, ohne seine Personalien hinterlassen zu haben, davon. Jedoch hatte ein Zeuge den Vorfall beobachtet, sich das Kennzeichen des flüchtigen Toyotas notiert und dieses der Polizei mitgeteilt. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 50-jähriger Mann laut Polizeibericht als Unfallverursacher ausfindig gemacht werden. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Der Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.