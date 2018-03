Unfallflucht beobachtet

Zu schwungvoll hat am Samstagvormittag ein Pkw-Fahrer eingeparkt und ein Auto dabei beschädigt.

Wie die Polizei Kitzingen in ihrem Pressebericht mitteilt, parkte der Fahrer eines grauen Peugeot auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kitzingen, Am Dreistock, rückwärts ein. Dabei hatte der Fahrer soviel Schwung, dass er einen grauen Opel Astra beschädigte.

Der Fahrer des Peugeot parkte anschließend wieder aus und suchte sich weiter entfernt einen anderen Parkplatz. Dort besah er sich den Schaden an seinem Pkw und ging erst einmal zum Einkaufen. Nach dem Einkaufen kam er mit seiner Frau zurück und zeigte ihr noch den Schaden an seinem Auto. Anschließend fuhren beide weg. Um den angerichteten Schaden an dem Opel kümmerte er sich nicht.

Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der sich das Kennzeichen des Peugeot merkte. Gegen den Peugeot-Fahrer wird wegen Unfallflucht ermittelt. Der Schaden am Opel Astra beläuft sich auf rund 2000 Euro.