SCHWARZACH vor 59 Minuten

Unfall mit Reh

Am Montagmorgen war ein 34-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße 22 von Düllstadt kommend in Richtung Schwarzach unterwegs. Kurz nach dem Ortsende sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von dem Opel erfasst. Das Tier rannte anschließend weiter. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro, berichtet die Polizei.