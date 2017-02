Unfall bei Glatteis im Kreis Kitzingen: Frau schwer verletzt

Auf eisglatter Fahrbahn ist am Sonntagvormittag auf der Strecke zwischen Prichsenstadt und Laub eine 57-jährige Autofahrerin in einer leichten Rechtskurve ins Schleudern geraten und im Bankett gelandet.



Im Anschluss überschlug sich der Pkw mehrmals, berichtet die Polizei. Die Frau erlitt mittelschwere Verletzungen und musste zur Behandlung in die Klinik Kitzinger Land eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.