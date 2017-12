Unerledigt: Bauland und Radweg

„Ich begrüße sie zur schönsten Sitzung im ganzen Jahr“, wandte sich Albertshofens Bürgermeister Horst Reuther an seine Ratskollegen, Gemeindebediensteten, ehrenamtliche Helfer, die Mitarbeiterinnen der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen und Pfarrer Otto Gölkel zur Jahresschusssitzung in der Gartenlandhalle. Der Pfarrer überreichte dem Bürgermeister und den geladenen Gästen im Namen des Kirchenvorstandes eine Jubiläumstasse als Dank dafür, dass der Gemeinderat die Sanierung der Kirchenglocken unterstützte. Die Jubiläumstasse war angefertigt worden weil die evangelische Gemeinde heuer das 450-jährige Bestehen der Nikolai-Kirche gefeiert hatte.

Jubiläum steht bevor

Horst Reuther bemerkte in seinem Rückblick, dass mit dem Vollausbau des Anglerstegs eine „fast unendliche Geschichte“ doch verwirklicht wurde. Daneben nahm die Gemeinde einiges Geld für Verbesserungen in der Kläranlage in die Hand. „Wir werden in Zukunft vielleicht vor dem Problem stehen: wohin mit dem Klärschlamm?“, riss der Bürgermeister eine Herausforderung der Zukunft an.

Der Gemeinderat hielt an seinem Vorhaben fest, Schritt um Schritt die Gemeindehäuser zu sanieren. „Was den Berlinern ihr Flughafen ist, ist uns unser Baugebiet Ost“, meinte Horst Reuther sarkastisch. Er hoffte, dass es im ersten Quartal 2018 einem neuen Gerichtstermin gebe und dieser nicht wieder abgesetzt werde, um bei der Suche nach Bauland voran zu kommen.

Das Jubiläumsjahr 700 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung werfe seine Schatten voraus, inzwischen sei bei der Sparkasse die Jubiläumsmedaille erhältlich und im Frühjahr würden die neuen Ortseingangsschilder aufgestellt, sagte Reuther außerdem. „Wir müssen immer wieder Nadelstiche setzen, vielleicht zieht dann die Stadt Kitzingen doch noch mit“, kommentierte der Bürgermeister das Thema Radweg von der Waldstraße in Albertshofen in Richtung Gewerbegebiet Dreistock auf Kitzinger Gemarkung. Denn während die Kitzinger immer noch den Verkehr zählen würden, habe Albertshofen inzwischen Nägel mit Köpfen gemacht und dank dem „Gemeindearchitekten“, dem Ratsmitglied Klaus Richter, habe die Gemeinde bereits günstig eine Planung ausgearbeitet und ebenso günstig den Auftrag für den Radweg vergeben. „Ich hoffe für alle Bürger, dass der politische Druck auf die Stadt Kitzingen wächst und Kitzingen noch nachzieht“, erklärte Horst Reuther.

Die Geduld des Gemeinderats habe sich beim Breitbandausbau gelohnt, denn durch das Warten in den vergangenen Jahren und dem heuer gelaufenen Ausbau des schnellen Internet durch die Deutsche Telekom habe die Gemeinde mehrere Hunderttausend Euro gespart. Nicht Sparen, sondern bald Bezahlen wird es künftig für diejenigen Bürger heißen, deren Parkmoral zu Wünschen übrig lässt. Denn ab sofort ist die Parküberwachung im Ort aktiv. Die Gemeinde wolle damit kein Geld verdienen, sondern die Bürger dazu erziehen, ordentlich zu parken oder ihre Höfe zu öffnen und ihre Autos hineinzustellen.

Zügig entschieden

„Ohne euch wäre Höpper nicht da was es ist, ein Dorf, in dem man gerne lebt“, lobte Horst Reuther alle, die sich für die Dorfgemeinschaft engagieren. Wenn man sich im Landkreis umhöre, sei es nicht selbstverständlich, dass wie in Albertshofen zwar diskutiert, sich aber rasch geeinigt und Probleme friedlich gelöst würden. Der Bürgermeister dankte seiner Stellvertreterin Katharina Riedel, die ihn bei manchen Ausfallzeiten gut vertreten habe. „Für mich waren es entspannte Begegnungen“, schilderte Riedel manche Einsätze bei runden Geburtstagen.