Und jetzt kommen die Russen

450 Rassekaninchenzüchter aus ganz Bayern hoffen am Wochenende in Dettelbach auf viele Punkte und Pokale. 2361 Kaninchen der verschiedensten Rassen haben sich den Preisrichtern bei der 24. Bayerischen Landesclubschau in der Frankenhalle gestellt.

Dahinter stehen die Vereinigten Spezialclubs (VSC) im Verband Bayerischer Rassekaninchenzüchter, die alle zwei Jahre zur Ausstellung laden. Spezialclubs deshalb, weil die Mitglieder sich in der Regel auf eine bestimmte Rasse konzentrieren.

Begehrte 100 Punkte

Wenn an diesem Samstag um 10 Uhr die Clubschau in der Frankenhalle von Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel eröffnet wird, steht längst fest, wer am nächsten an die begehrten 100 Punkte gekommen ist. Wie Bernd Polster als stellvertretender Ausstellungsleiter sagte, liegt dann der Katalog zur Ausstellung druckfrisch vor. In dem sind die Ergebnisse aller Kaninchen, nach Rassen geordnet, zu finden.

Alles ist mit dabei

Zu finden sind im Katalog und natürlich in den beiden großen Hallen Riesenkaninchen, die bis zu zehn Kilogramm schwer werden können, aber auch Zwergkaninchen, die es gerade mal auf knapp über ein Kilo bringen. Dazu Widder-, Rex- und Satinkaninchen sowie Neuzüchtungen, die auf die Namen Salander oder Löwenköpfchen hören, und das in allen möglichen Farben. „Jeder Züchter hat seine Vorlieben“, sagt Polster.

41 Preisrichter im Einsatz

Bis der Katalog stand, waren am Donnerstag erst einmal die aus ganz Bayern angereisten 41 Preisrichter am Zug. In Viererteams plus Obmann, der bei kniffligen Entscheidungen herangezogen wird, beurteilen die geschulten Fachleute in den beiden Halle die Tiere nach Größe, Gewicht, Körperbau, Fell, Zeichnung und Farbe. Dazu kommen noch die rassetypischen Merkmale. Dabei werden immer Gruppen von vier Kaninchen aus einer Zucht beurteilt und bewertet.

Eingespieltes Team

Festgehalten wird das Ergebnis auf einer Bewertungskarte. 100 Punkte sind möglich, aber ganz selten. Egal wie hoch die Zahl, die Karten müssen verarbeitet werden. Dazu stehen Bernd Polster ein siebenköpfiges und eingespieltes Team und die entsprechende EDV-Anlage zur Verfügung. Am Donnerstagabend waren die Daten erfasst. Dem Druck des Katalogs stand nichts mehr im Weg.

Viele Preise

Wie Ausstellungsleiter Patrick Elting, der gleichzeitig VSC-Vorsitzender ist, sagte, werden in Dettelbach unter anderem die 93 Landesclubmeister gekört. Dazu kommen Auszeichnungen für die 50 besten Tiere und die begehrten Ehrenpreise, zum Beispiel auch von der Landtagspräsidentin Barbara Stamm.

Ein Familienausflug

Und Elting erwartet an diesem Wochenende Gäste aus dem In- und Ausland und: „Die Ausstellung ist eine Bereicherung für jeden Familienausflug.“ Zu sehen gibt es jedenfalls genug. Wie sagte Polster bei der kleinen Führung vorbei an den Deutschen Riesen und den Deutschen Widdern? – „Und jetzt kommen die Russen.“

Öffnungszeiten

Die Frankenhalle ist am Samstag, 20. Januar, von 7 bis 18 Uhr und am Sonntag, von 8 bis 18 Uhr geöffnet.