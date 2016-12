Unbekannter schlug ohne Vorwarnung zu

Ein unbekannter Täter schlug am frühen Montagmorgen in der Toilette einer Diskothek am Mainfrankenpark in Dettelbach ohne Vorwarnung mit der Faust auf zwei angetrunkene Discobesucher ein. Der Unbekannte, der eine weiße Kappe auf dem Kopf trug, entfernte sich unerkannt. Die beiden 18- und 21-jährigen Geschädigten ließen sich ärztlich behandeln.

Mülltonne in Brand geraten

Am Montagnachmittag bemerkte ein aufmerksamer Nachbar in der Schlesierstraße in Marktbreit Rauchentwicklung in einer Garage. Als der Mann nachsah, stellte er fest, dass drei in der Garage stehende Mülltonnen in Brand geraten waren. Vermutlich hatte die Hauseigentümerin Asche in einer der Mülltonnen entsorgt, in der sich noch Glutreste befanden. Die Feuerwehren aus Marktbreit, Obernbreit und Kitzingen waren mit insgesamt 35 Einsatzkräften vor Ort, löschten den Brand. Schaden: 300 Euro.

Pferde freigelassen

Unbekannte öffneten am Montagfrüh eine Pferdekoppel in der Industriestraße in Wiesentheid und ließen die beiden Pferde frei. Die Tiere konnten kurz darauf wieder eingefangen werden. Ferner wurde in der Futterkammer Trockenfutter ausgeschüttet. Nach Angaben der Geschädigten wurden die Pferde schon des Öfteren freigelassen. Glücklicherweise entstand bisher kein größerer Schaden.

Hinweise zu den ungeklärten Fällen erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.