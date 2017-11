Umzug der Kindergartenkinder

(hhc) Die Mädchen und Buben der Kindertagesstätte Sankt Martin in Willanzheim feierten ihren Namenspatron. Mit Laternen zogen die Kinder nach der Andacht in der Kirche St. Martin mit ihren Familien und dem Musikverein Willanzheim durch das Dorf. Anschließend lud das Team des Elternbeirats zu einem Umtrunk mit Imbiss in den Garten der Kindertagesstätte ein, wie es in einer Mitteilung heißt. In dem Gottesdienst und während des Umzugs spielten die Vorschulkinder die Geschichte des Heiligen Sankt Martin. Die Gestaltung des Gottesdienstes übernahm das Team der Kita Willanzheim gemeinsam mit Pfarrer Adam Was.