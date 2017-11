WIESENTHEID vor 55 Minuten

Umlage für die Mitgliedsgemeinden steigt an

Die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Wiesentheid müssen künftig pro Einwohner tiefer in die Tasche greifen. Das ergab die Sitzung der VG, bei der gleichzeitig der Haushalt für 2018 verabschiedet wurde. So wird die bisherige Umlage von 125 Euro auf 145 Euro ansteigen. VG-Vorsitzender, Wiesentheids Bürgermeister Werner Knaier, begründete das mit höheren Personalkosten. So wurde eine neue Kraft für das Archiv eingestellt sowie eine weitere für den Empfang. Dazu seien unter anderem auch im EDV-Bereich steigende Kosten zu erwarten.