Überholt und gegen Schild geschleudert

Eine 48-jährige Autofahrerin war am Freitagnachmittag mit ihrem Chrysler auf der Staatsstraße von Prosselsheim in Richtung Volkach unterwegs. In der scharfen Kurve vor der Abzweigung nach Untereisenheim überholte sie einen Laster und kam dabei ins Schleudern, teilt die Polizei mit. Der Chrysler kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Dieses wurde samt Betonsockel herausgerissen. Auch an dem Chrysler entstand erheblicher Sachschaden.

Trotzdem setzte die 48-Jährige ihre Fahrt fort, konnte aber wenig später ermittelt werden. Sie hatte bereits in Volkach mit ihrer Arbeit begonnen. Gegen die Autofahrerin wird nun auch wegen Unfallflucht ermittelt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 4000 Euro.