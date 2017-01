Über die Reformation, Werteerziehung und religiöse Bildung

Unter dem Motto „500 Jahre Reformation – Aufbruch in die Moderne“, stand am Sonntag die Neujahrs-Soirée des Rotary Clubs Kitzingen in der voll besetzten Alten Synagoge. Vorträge von Pfarrer Uwe Bernd Ahrens und Professor Friedhelm Brusniak beleuchteten die Reformation aus zwei Richtungen.

Auch gespendet wurde wieder. Der Reinerlös der Soirée ging in diesem Jahr an die Grundschulen Kitzingen-Siedlung und St. Hedwig sowie an das Armin-Knab-Gymnasium (AKG) zur Unterstützung der Integrationsarbeit und kultureller Projekte. Der Präsident der Rotarier, Ralf Meier, überreichte den Schulvertretern Schecks in Höhe von insgesamt 9000 Euro.

Vorbei war die Zeit der Glaubensverhöre

Über Reformation und Bildung sprach Pfarrer Uwe Bernd Ahrens. Er erläuterte, dass die Glaubenslehre, die religiöse und theoretische Bildung im Mittelalter für Erwachsene nur Randerscheinung gewesen seien. Damals seien Büßer bei der Einzelbeichte einem regelrechten Glaubensverhör unterzogen worden. Eine darüber hinaus gehende religiöse Bildung habe es nicht gegeben.

Das habe Martin Luther zum Anlass für seine Katechismen genommen, die religiöse Bildung in jedes Haus bringen sollten. „Wenn das Wort von der voraussetzungslosen Liebe Gottes, das Herz und den Verstand der Menschen erreichen sollte, bedurfte es Bildung“, konstatierte Ahrens. Das bedeute, dass Religion Bildung und Bildung Religion brauche. Für die Reformation sei die Erziehung dazu da, Sicherheit und Harmonie im Inneren des Menschen und in der Gesellschaft zu fördern. Die wesentlichen ethischen Impulse setze das Evangelium selbst.

Die Reformation kam nach Kitzingen

Reformation und Bildung hätten auch in Kitzingen zu wichtigen Weichenstellungen geführt; so wurde 1556 die Organisation der lutherischen Kirche in der Markgrafschaft Ansbach abgeschlossen und Kitzingen wurde Dekanatssitz im unteren Franken. Reformiert wurde auch das Schulwesen. Für Ahrens sei die Forderung nach Bildung heute immer noch brandaktuell, denn es bedürfe der Kenntnisse der Überlieferung von Jesus Christus und die Fähigkeit, ihre Aussagen in die Gegenwart zu übersetzen.

Zum christlichen Glauben gehört nach Ansicht des Pfarrers, sich selbst und anderen Rechenschaft über den Glauben geben zu können. Dazu sei Bildung von Kindesbeinen an erforderlich. Der religiöse Bildungsauftrag sei für die Kirche im christlichen Glauben verortet wie auch im Generationenverhältnis, das die Weitergabe der biblischen Überlieferung anschließen solle. Damit religiöse Traditionen wirksam für die Bewältigung von Sinnkrisen und ethische Orientierung bleiben, brauche es Reflexion über Religion.

Luther und sein musikalisher Berater

Anschließend referierte Friedhelm Brusniak, Professor für Musikpädagogik an der Uni Würzburg, über Martin Luther und dessen musikalischen Berater Johann Walter. Mit den Worten „Sonderlich die Musica“ habe Luther seine musikalische Reformation beschrieben. Eine Serie geistlicher Gesangbücher von Johann Walter sei einst der Renner gewesen. Martin Luther habe die Ansicht vertreten, dass die „süßigen Texte und Lieder“ eine besondere Form des Lob Gottes bilden würden. Dabei habe eine Siebenstimmigkeit in Johann Walters Werken eröffnet, dass über allen Stimmen die Engel stehen würden, die einzig völlig frei seien in ihrer Stimme.

Die Konzeption mit sieben Stimmen habe den theologischen Einfluss auf die Musik bezeugt. „Erhalt und Herr, bei deinem Wort“, sei ein Lied in einem späten publizistischen Werk Walters gewesen. Trotz aller Gemeinsamkeiten hätten Luther und Walter sich in ihrer Grundauffassung klar unterschieden. Beim Reformator Luther habe die Theologie an erster Stelle gestanden. Dagegen habe sein Berater Theologie und Musik auf die gleiche Stufe gestellt.

Rotarier seit mehr als 50 Jahre aktiv

Präsident Ralf Meier gab in seiner Begrüßung Einblicke in die rotarische Bewegung und den Rotary Club Kitzingen, der im vergangenen Jahr sein 50. Jubiläum feierte. Meier dankte dem Iphöfer Ehepaar Hannelore und Harro Seth, die ihm den Impuls gegeben hätten, die Reformation in den Mittelpunkt der Neujahrs-Soirée zu stellen. Die Veranstaltung umrahmte das Bläserensembles AKG.