Über 500 Teilnehmer beim Wandertag in Kitzingen

Zum 44. Internationalen Wandertag begrüßte der Wanderclub Schiefer Turm Kitzingen 1974 am Wochenende mehr als 500 Wanderfreunde. Start und Ziel war das Stadtteilzentrum in der Siedlung. Für die Organisation zeichnete Vorsitzender Gerhard Güntner verantwortlich. Der Wanderclub wartete mit zwei Strecken mit sechs km und zehn Kilometern auf, die auch für Nordic Walking geeignet waren. Bis zur Siegerehrung des Wandervereins mit den meisten Wanderfreunden hatten mehr als 500 Teilnehmer gemeldet. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Siegfried Müller überreichte Güntner am Mittag einen großen Geschenkkorb an die Wanderfreunde Unterpleichfeld, die 78 Starter stellten. Sie verwiesen die Wanderfreunde Creglingen mit 56 Startern auf Rang zwei, Platz drei sicherten sich gemeinsam Mengen, Schwarzenbach und Zirndorf mit jeweils 40 Startern. Bester Wanderverein aus der Region waren die Wanderfreunde Volkach mit 36 Teilnehmern. Alle durften sich über Weinpräsente freuen. Foto: Gerhard bauer